Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку.
- Мария Захарова призывает воздержаться от действий, которые могут спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку и воздержаться от действий, которые могут расширить географию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.