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Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку - РИА Новости, 23.07.2026
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07:13 23.07.2026
Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку

МИД: Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку.
  • Мария Захарова призывает воздержаться от действий, которые могут спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку и воздержаться от действий, которые могут расширить географию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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РоссияБлижний ВостокМария Захарова
 
 
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