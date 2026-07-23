В Москве росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . На северо-востоке Москвы задержали пьяного мужчину, стрелявшего из травматического оружия из окна, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Патрульным росгвардейцам сообщили о выстрелах в районе Березовой аллеи. На месте они вместе с полицейскими определили местоположение 56-летнего нарушителя и задержали его, а затем доставили в полицию.