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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего из окна дома - РИА Новости, 23.07.2026
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11:52 23.07.2026 (обновлено: 15:46 23.07.2026)
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

В СВАО Москвы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна дома

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На северо-востоке Москвы мужчина стрелял из травматического оружия из окна квартиры.
  • Росгвардейцы и полицейские задержали 56-летнего москвича, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москвы задержали пьяного мужчину, стрелявшего из травматического оружия из окна, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры", — говорится в релизе.
Патрульным росгвардейцам сообщили о выстрелах в районе Березовой аллеи. На месте они вместе с полицейскими определили местоположение 56-летнего нарушителя и задержали его, а затем доставили в полицию.
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