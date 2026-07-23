В Москве росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На северо-востоке Москвы мужчина стрелял из травматического оружия из окна квартиры.
- Росгвардейцы и полицейские задержали 56-летнего москвича, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москвы задержали пьяного мужчину, стрелявшего из травматического оружия из окна, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры", — говорится в релизе.
Патрульным росгвардейцам сообщили о выстрелах в районе Березовой аллеи. На месте они вместе с полицейскими определили местоположение 56-летнего нарушителя и задержали его, а затем доставили в полицию.
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