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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию - РИА Новости, 23.07.2026
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10:43 23.07.2026 (обновлено: 10:44 23.07.2026)
Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Росавиация: Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на полеты.
  • Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на полеты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.
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