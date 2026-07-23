В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В правительстве Москвы прошло обсуждение перспектив и барьеров роботизации столичных предприятий с участием заместителя московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики города.

В мероприятии также приняли участие представители интеграторов и поставщиков роботизированных решений. Среди тем разговора – разработка моделей сотрудничества для ускорения роботизации в основных секторах московской экономики.

Как подчеркнула заместитель мэра, в Москве производительность труда в 1,7 раза превышает среднероссийский уровень, и в условиях дефицита кадров и роста стоимости труда переход к новой фазе без роботизации и решений в сфере технологии невозможен.

« "Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях. Наша задача – вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики", – приводит пресс-служба комплекса слова Багреевой

Участники круглого стола отметили рост интереса предпринимателей к роботизации, однако констатировали, что большая часть запросов не превращается в реальные проекты. Среди основных причин такой ситуации были названы недостаток информации о технологиях и успешных практиках, отсутствие инфраструктуры для реализации решений. Помимо этого, специалисты отметили недостаток серийных типовых решений, которые позволили бы уменьшить сроки и цену интеграции, высокую стоимость пилотного проекта и исправить другие проблемы.

Среди идей, предложенных участникам круглого стола и нужных для ускорения роботизации – развитие рыночной инфраструктуры, формирование единой базы отечественных роботизированных технологий и улучшение системы подготовки инженеров. Помимо этого, эксперты отметили важность постоянного диалога между поставщиками технологий, интеграторами, собственниками предприятий и органами власти. Эти и другие идеи участников круглого стола учтут при создании инструментов поддержки роботизации московского бизнеса и городских предприятий.

Отмечается, что некоторые проекты уже воплощаются в жизнь правительством столицы и экспертами АНО "Мосстратегия". Так, участники проекта "Производительность труда" могут пройти курсы по основам робототехники, им доступна поддержка на всех этапах интеграции роботизации. Для компаний в столице создали базу из более чем 250 инструментов роста эффективности в различных отраслях, из которых 86% относятся к сферам цифровизации и роботизации, а также единую базу, содержащую информацию о более чем 200 поставщиков и интеграторов цифровых решений. Проводятся выездные бизнес-миссии для знакомства с международным опытом роботизации предприятий.

Работа по улучшению эффективности столичных компаний за счет московского бюджета стартовала в 2022 году в рамках нацпроекта "Производительность труда". Сейчас она продолжается как федеральный проект в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".