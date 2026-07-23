Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь.

В Эстонии «луковицами» уничижительно называют русскоязычное население республики.

Исполнительный директор компании Кармо Аксель утверждает, что публикация не была направлена против какой-либо национальности, и снимает с себя ответственность за содержание постера.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь, так как "луковицами" в республике пренебрежительно называют русскоязычное население, сообщает телерадиокомпания ERR.

Руководители производителя мясопродуктов Rannarootsi Мариус Меллис и Кармо Аксель ранее выпустили рекламный постер, на котором двое молодых людей с украинскими флажками на рукавах футболок жарят мясо на фоне горящих объектов на дальнем плане. Изображение сопровождается подписью на эстонском языке: "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий". В Эстонии "луковицами" уничижительно называют русскоязычное население республики - считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук.

"Она (реклама - ред.) уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?" - приводит ERR слова исполнительного директора компании Кармо Акселя.

Аксель при этом утверждает, что публикация якобы не была направлена против "какой-либо проживающей в Эстонии национальности". По словам Акселя, он якобы и вовсе не знал о существовании негативного значения эстонского слова "лук".

При этом руководитель фирмы снял с себя ответственность за содержание постера, отметив, что рекламная кампания готовилась отделом маркетинга.

Ранее РИА Новости выяснило, что в Эстонии из-за этой рекламы разгорелся скандал.