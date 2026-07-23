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Первый отечественный аналог препарата для собак "Бравекто" появился в РФ - РИА Новости, 23.07.2026
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09:05 23.07.2026
Первый отечественный аналог препарата для собак "Бравекто" появился в РФ

В России появился первый отечественный аналог препарата для собак "Бравекто"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКорги в костюме
Корги в костюме - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В России начались поставки первого отечественного аналога "Бравекто", - препарата "Рабектра" - который применятся для профилактики блох, клещей у собак, рассказали РИА Новости в компании-разработчике "Промомед".
"Компания "Промомед - Здоровье животных" ... начала поставки лекарственного средства "Рабектра" (МНН "Флураланер"). Отечественный препарат для профилактики блох, клещей у собак уже доступен в зоомагазинах, аптеках, ветеринарных клиниках, интернет-магазинах и на маркетплейсах", - сообщили в компании.
Препарат предназначен для собак всех пород и обеспечивает защиту от блох и клещей в течение 12 недель после однократного приема. Лекарство рекомендовано для собак массой от 2 кг, в возрасте от 8 недель и представлено в форме мягкой жевательной таблетки со вкусом говядины в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1 000 мг и 1 400 мг.
Там пояснили, что МНН "Флураланер" играет ключевую роль в профилактике заболеваний, переносчиками которых являются паразиты. "В ходе регистрации лекарственное средство прошло все необходимые доклинические и клинические исследования, подтвердив биоэквивалентность оригинальному препарату "Бравекто", - отметили в компании.
Компания планирует продолжить разработку новой линейки препаратов, удобных для применения.
 
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