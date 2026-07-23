Первый отечественный аналог препарата для собак "Бравекто" появился в РФ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В России начались поставки первого отечественного аналога "Бравекто", - препарата "Рабектра" - который применятся для профилактики блох, клещей у собак, рассказали РИА Новости в компании-разработчике "Промомед".

"Компания "Промомед - Здоровье животных" ... начала поставки лекарственного средства "Рабектра" (МНН "Флураланер"). Отечественный препарат для профилактики блох, клещей у собак уже доступен в зоомагазинах, аптеках, ветеринарных клиниках, интернет-магазинах и на маркетплейсах", - сообщили в компании.

Препарат предназначен для собак всех пород и обеспечивает защиту от блох и клещей в течение 12 недель после однократного приема. Лекарство рекомендовано для собак массой от 2 кг, в возрасте от 8 недель и представлено в форме мягкой жевательной таблетки со вкусом говядины в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1 000 мг и 1 400 мг.

Там пояснили, что МНН "Флураланер" играет ключевую роль в профилактике заболеваний, переносчиками которых являются паразиты. "В ходе регистрации лекарственное средство прошло все необходимые доклинические и клинические исследования, подтвердив биоэквивалентность оригинальному препарату "Бравекто", - отметили в компании.