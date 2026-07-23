СМИ назвали причины перестановок в правительстве Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газета Washington Post назвала несколько возможных причин перестановок в правительстве Украины, среди которых — склонность Владимира Зеленского избавляться от конкурентов.
- 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом кресла глав МИД и минобороны остались вакантными.
- Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Газета Washington Post назвала четыре возможные причины перестановок в Киеве, среди них - склонность Владимира Зеленского перестановками в правительстве избавляться от конкурентов.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
"Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.
По словам неназванного европейского дипломата в Киеве, перестановки вызваны целым рядом причин, в том числе и холодным политическим расчетом, пишет газета.
"Федоров - политическая угроза для Зеленского, многие группы хотели его ухода", - заявил собеседник издания.
Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии.