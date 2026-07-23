СМИ назвали причины перестановок в правительстве Украины

"Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.