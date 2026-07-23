Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причины перестановок в правительстве Украины - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 23.07.2026
СМИ назвали причины перестановок в правительстве Украины

WP: Зеленский меняет правительство, чтобы избавиться от конкурентов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Washington Post назвала несколько возможных причин перестановок в правительстве Украины, среди которых — склонность Владимира Зеленского избавляться от конкурентов.
  • 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом кресла глав МИД и минобороны остались вакантными.
  • Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Газета Washington Post назвала четыре возможные причины перестановок в Киеве, среди них - склонность Владимира Зеленского перестановками в правительстве избавляться от конкурентов.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки Сырского
07:12
"Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.
По словам неназванного европейского дипломата в Киеве, перестановки вызваны целым рядом причин, в том числе и холодным политическим расчетом, пишет газета.
"Федоров - политическая угроза для Зеленского, многие группы хотели его ухода", - заявил собеседник издания.
Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Британии набросились на Зеленского после произошедшего в Киеве
01:03
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала