В центре Москвы повторно загорелся жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме на улице Гончарная в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели.
- Повторное возгорание возникло в этом же доме, проводится проливка и эвакуация жильцов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повторное возгорание возникло в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы, проводится эвакуация жильцов, рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
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"В горевшем накануне жилом доме на улице Гончарная в районе Таганский опять возникло возгорание в межэтажных перекрытиях, проводится проливка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности проведена эвакуация жильцов дома. Площадь нового возгорания уточняется.