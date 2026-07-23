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В центре Москвы повторно загорелся жилой дом - РИА Новости, 23.07.2026
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22:02 23.07.2026
В центре Москвы повторно загорелся жилой дом

РИА Новости: новое возгорание произошло в жилом доме на улице Гончарная в Москве

© РИА Новости / МЧС РоссииПожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар в жилом доме в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МЧС России
Пожар в жилом доме в центре Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме на улице Гончарная в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели.
  • Повторное возгорание возникло в этом же доме, проводится проливка и эвакуация жильцов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повторное возгорание возникло в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы, проводится эвакуация жильцов, рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
В среду в ГУ МЧС по Москве сообщили, что спасатели тушат пожар в жилом доме по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира №1. По данным ведомства, загорелись личные вещи и мебель.
«
"В горевшем накануне жилом доме на улице Гончарная в районе Таганский опять возникло возгорание в межэтажных перекрытиях, проводится проливка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности проведена эвакуация жильцов дома. Площадь нового возгорания уточняется.
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