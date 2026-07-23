Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невинномысске был пожар на логистическом комплексе из-за атаки БПЛА, один человек госпитализирован.
- Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен, губернатор поблагодарил пожарных за работу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушен, сообщил в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В среду губернатор сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска из-за атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
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"Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен", - сообщил Владимиров в канале на платформе "Макс".
Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели.