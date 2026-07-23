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Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили - РИА Новости, 23.07.2026
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20:22 23.07.2026 (обновлено: 20:30 23.07.2026)
Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили

Владимиров сообщил, что пожар логистическом комплексе в Невинномысске потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невинномысске был пожар на логистическом комплексе из-за атаки БПЛА, один человек госпитализирован.
  • Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен, губернатор поблагодарил пожарных за работу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушен, сообщил в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В среду губернатор сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска из-за атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
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"Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен", - сообщил Владимиров в канале на платформе "Макс".
Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели.
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НевинномысскВладимир ВладимировСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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