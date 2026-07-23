Еще три белгородца обратились за медпомощью после атак ВСУ

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"Медицинская помощь понадобилась трем мирным жителям, пострадавшим от атак ВСУ. В городскую больницу №2 города Белгорода обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Помощь оказана, лечение будет продолжать амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".