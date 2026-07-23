Еще три белгородца обратились за медпомощью после атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медицинская помощь понадобилась трем жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ.
- Один из пострадавших получил минно-взрывную травму в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде.
- В селе Красный Октябрь FPV-дрон ударил по предприятию, мужчина получил множественные осколочные ранения и был транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась еще трем жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
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"Медицинская помощь понадобилась трем мирным жителям, пострадавшим от атак ВСУ. В городскую больницу №2 города Белгорода обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Помощь оказана, лечение будет продолжать амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, за медицинской помощью обратился еще один мужчина, который получил поверхностное ранение грудной клетки при ракетном обстреле села Крутой Лог Белгородского округа, он отпущен на амбулаторное лечение.
"В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчину со множественными осколочными ранениями спины, головы и плеча бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - подчеркнули в штабе.
В Белгороде, как уточнили в штабе, от взрыва беспилотника поврежден коммерческий объект, а второй дрон сдетонировал на предприятии. В селе Таврово Белгородского округа разбиты стекла легкового автомобиля, а в Илек-Пеньковке Краснояружского округа в результате детонации дрона сгорел частный дом.
Согласно данным оперативного штаба, в четверг в результате атак беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 18 получили ранения, из них 10 - в Белгороде.
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