В Белгороде и Ракитянском округе при атаках ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде после атаки беспилотника ранен мужчина, его доставили в городскую больницу №2.
- В Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по парковке предприятия, медики оказали помощь мужчине на месте.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгороде и Ракитянском округе Белгородской области после атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
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"В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Мужчину, получившего осколочное ранение ноги, бригада СМП доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. От взрыва загорелось оборудование — сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по парковке предприятия. Медики скорой оказали помощь мужчине на месте, лечение продолжит амбулаторно, добавили в оперштабе.
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