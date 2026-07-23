В Белгороде и Ракитянском округе при атаках ВСУ пострадали два человека

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"В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Мужчину, получившего осколочное ранение ноги, бригада СМП доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. От взрыва загорелось оборудование — сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".