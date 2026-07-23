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В Белгороде и Ракитянском округе при атаках ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 23.07.2026
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15:10 23.07.2026 (обновлено: 15:11 23.07.2026)
В Белгороде и Ракитянском округе при атаках ВСУ пострадали два человека

В Белгороде и Ракитянском округе двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде после атаки беспилотника ранен мужчина, его доставили в городскую больницу №2.
  • В Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по парковке предприятия, медики оказали помощь мужчине на месте.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгороде и Ракитянском округе Белгородской области после атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
«

Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Мужчину, получившего осколочное ранение ноги, бригада СМП доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. От взрыва загорелось оборудование — сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

В сообщении добавили, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по парковке предприятия. Медики скорой оказали помощь мужчине на месте, лечение продолжит амбулаторно, добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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