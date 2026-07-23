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Пострадавших от взрыва газа в Егорьевске госпитализировали с ожогами - РИА Новости, 23.07.2026
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11:10 23.07.2026 (обновлено: 12:14 23.07.2026)
Пострадавших от взрыва газа в Егорьевске госпитализировали с ожогами

Пострадавших от взрыва газа в Егорьевске госпитализировали с отравлением

© Фото : МЧС Московской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МЧС Московской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске произошел взрыв газа в жилом доме, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
  • Трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим помощь оказана на месте.
  • По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва газа в Егорьевске госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жителям дома оказали помощь на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее в главке добавили, что открытое горение ликвидировано. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
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"В результате три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что точное число пострадавших устанавливается.
По факту произошедшего подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Городская прокуратура устанавливает причины взрыва газа в многоэтажке, а также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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