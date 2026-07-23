Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

Пострадавших от взрыва газа в Егорьевске госпитализировали с ожогами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Егорьевске произошел взрыв газа в жилом доме, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим помощь оказана на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва газа в Егорьевске госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жителям дома оказали помощь на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее в главке добавили, что открытое горение ликвидировано. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.

"В результате три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что точное число пострадавших устанавливается.

По факту произошедшего подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".