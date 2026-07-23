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Посольство России в Берлине отвергло обвинения во вмешательстве в дела ФРГ - РИА Новости, 23.07.2026
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11:15 23.07.2026 (обновлено: 11:18 23.07.2026)
Посольство России в Берлине отвергло обвинения во вмешательстве в дела ФРГ

Посольство в ФРГ отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны

© Фото : Посольство России в ГерманииПосольство России в Германии
Посольство России в Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Посольство России в Германии
Посольство России в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Берлине опровергло обвинения о вмешательстве во внутренние дела Германии в связи с предстоящими выборами.
  • В комментарии российского посольства говорится о том, что в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия.
  • Посольство призвало снизить накал антироссийской риторики и выразило сожаление о том, что в Европе по-прежнему предпочитают делать ставку на повышение градуса конфронтации.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине опровергло нелепые обвинения о якобы вмешательстве во внутренние дела Германии в связи с предстоящими выборами и выступило с призывом снизить накал антироссийской риторики.
Посольство РФ в ФРГ заявило в четверг об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими в сентябре выборами в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт.
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"Хотели бы еще раз отчетливо подчеркнуть: мы не вмешиваемся во внутренние дела Германии. В отличие от западных "партнеров", на средства которых содержатся десятки НПО, фондов и релокантских объединений, открыто призывающих к смене власти и дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.
В этой связи российское посольство назвало откровенно нелепыми попытки обвинить Россию в поддержке какой-либо политической силы в Германии.
"Мы открыты для общения со всеми легитимными политическими силами в ФРГ, тем более с теми, кто готов к равноправному и взаимоуважительному диалогу", - отметили в посольстве, выразив попутно сожаление в связи с тем, что таковых на сегодняшний день в ФРГ и в ЕС осталось немного.
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Как указали в посольстве, в Европе по-прежнему предпочитают делать ставку на повышение градуса конфронтации, включая призывы к подготовке к войне с Россией.
"Это крайне опасный путь, не отвечающий интересам граждан ФРГ и других европейских государств. В этой связи настойчиво призываем снизить накал антироссийской риторики", - заключило российское посольство.
РФ не раз отвергала обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
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