Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Берлине опровергло обвинения о вмешательстве во внутренние дела Германии в связи с предстоящими выборами.

В комментарии российского посольства говорится о том, что в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия.

Посольство призвало снизить накал антироссийской риторики и выразило сожаление о том, что в Европе по-прежнему предпочитают делать ставку на повышение градуса конфронтации.

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине опровергло нелепые обвинения о якобы вмешательстве во внутренние дела Германии в связи с предстоящими выборами и выступило с призывом снизить накал антироссийской риторики.

Посольство РФ ФРГ заявило в четверг об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими в сентябре выборами в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

"Хотели бы еще раз отчетливо подчеркнуть: мы не вмешиваемся во внутренние дела Германии. В отличие от западных "партнеров", на средства которых содержатся десятки НПО, фондов и релокантских объединений, открыто призывающих к смене власти и дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.

В этой связи российское посольство назвало откровенно нелепыми попытки обвинить Россию в поддержке какой-либо политической силы в Германии.

"Мы открыты для общения со всеми легитимными политическими силами в ФРГ, тем более с теми, кто готов к равноправному и взаимоуважительному диалогу", - отметили в посольстве, выразив попутно сожаление в связи с тем, что таковых на сегодняшний день в ФРГ и в ЕС осталось немного.

Как указали в посольстве, в Европе по-прежнему предпочитают делать ставку на повышение градуса конфронтации, включая призывы к подготовке к войне с Россией.

"Это крайне опасный путь, не отвечающий интересам граждан ФРГ и других европейских государств. В этой связи настойчиво призываем снизить накал антироссийской риторики", - заключило российское посольство.