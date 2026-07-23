Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Берлине заявило о нагнетании антироссийской истерии в Германии.

Антироссийская истерия наблюдается в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими региональными выборами.

В адрес России на регулярной основе тиражируются пропагандистские обвинения без реальных доказательств.

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими выборами в ряде немецких федеральных земель.

В сентябре в Германии пройдут региональные выборы в Берлине , Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

"С сожалением фиксируем, что по мере приближения выборов в ряде федеральных земель ФРГ в местном общественно-политическом и информационном пространстве искусственно нагнетается антироссийская истерия", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.

Как указали в посольстве, в адрес России на регулярной основе тиражируются громкие пропагандистские обвинения, содержащие беспочвенные домыслы и ложные утверждения, касающиеся якобы проводимых на территории Германии кампаний дезинформации, актов саботажа и шпионажа, кибер- и гибридных атак и так далее.