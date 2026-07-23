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Посольство заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в ФРГ - РИА Новости, 23.07.2026
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10:51 23.07.2026
Посольство заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в ФРГ

Посольство в Берлине: в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Берлине заявило о нагнетании антироссийской истерии в Германии.
  • Антироссийская истерия наблюдается в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими региональными выборами.
  • В адрес России на регулярной основе тиражируются пропагандистские обвинения без реальных доказательств.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими выборами в ряде немецких федеральных земель.
В сентябре в Германии пройдут региональные выборы в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт.
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"С сожалением фиксируем, что по мере приближения выборов в ряде федеральных земель ФРГ в местном общественно-политическом и информационном пространстве искусственно нагнетается антироссийская истерия", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.
Как указали в посольстве, в адрес России на регулярной основе тиражируются громкие пропагандистские обвинения, содержащие беспочвенные домыслы и ложные утверждения, касающиеся якобы проводимых на территории Германии кампаний дезинформации, актов саботажа и шпионажа, кибер- и гибридных атак и так далее.
"При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется", - подчеркнули в посольстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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