Посольство заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Берлине заявило о нагнетании антироссийской истерии в Германии.
- Антироссийская истерия наблюдается в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими региональными выборами.
- В адрес России на регулярной основе тиражируются пропагандистские обвинения без реальных доказательств.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими выборами в ряде немецких федеральных земель.
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"С сожалением фиксируем, что по мере приближения выборов в ряде федеральных земель ФРГ в местном общественно-политическом и информационном пространстве искусственно нагнетается антироссийская истерия", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.
Как указали в посольстве, в адрес России на регулярной основе тиражируются громкие пропагандистские обвинения, содержащие беспочвенные домыслы и ложные утверждения, касающиеся якобы проводимых на территории Германии кампаний дезинформации, актов саботажа и шпионажа, кибер- и гибридных атак и так далее.
"При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется", - подчеркнули в посольстве.