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Житель Липецкой области получил 20 лет за убийство сотрудника полиции - РИА Новости, 23.07.2026
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13:44 23.07.2026
Житель Липецкой области получил 20 лет за убийство сотрудника полиции

Житель деревни Щербинино получил 20 лет за убийство сотрудника военной полиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд назначил 20 лет лишения свободы обвиняемому по делу об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области.
  • Виновный должен будет выплатить 2 миллиона рублей несовершеннолетнему сыну погибшего в качестве компенсации морального вреда.
  • Дело в отношении 63-летнего жителя Чаплыгинского района рассматривалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия в отношении представителей власти, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Суд назначил 20 лет лишения свободы обвиняемому по делу об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области, сообщила прокуратура региона.
Ранее ведомство заявляло, что 19 марта в деревне Щербинино Чаплыгинского района вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам военной полиции, находившимся при исполнении своих обязанностей, один из них получил смертельное ранение.
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"С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на 1 год и штрафом 40 тысяч рублей. Местом отбывания осужденным первых 3 лет лишения свободы станет тюрьма, оставшуюся часть наказания он проведет в исправительной колонии строгого режима", - сообщается в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Уточняется, что виновный должен будет выплатить 2 миллиона рублей несовершеннолетнему сыну погибшего в качестве компенсации морального вреда.
Как установил суд, фигурант, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, угрожал убийством и применением насилия прибывшим к его дому в связи с исполнением своих должностных обязанностей сотрудникам военной полиции. Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, он выстрелили одному из них в спину.
Дело в отношении 63-летнего жителя Чаплыгинского района рассматривалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия в отношении представителей власти, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
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