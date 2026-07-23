Житель Липецкой области получил 20 лет за убийство сотрудника полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд назначил 20 лет лишения свободы обвиняемому по делу об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области.

Виновный должен будет выплатить 2 миллиона рублей несовершеннолетнему сыну погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Дело в отношении 63-летнего жителя Чаплыгинского района рассматривалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия в отношении представителей власти, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Суд назначил 20 лет лишения свободы обвиняемому по делу об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области, сообщила прокуратура региона.

Ранее ведомство заявляло, что 19 марта в деревне Щербинино Чаплыгинского района вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам военной полиции, находившимся при исполнении своих обязанностей, один из них получил смертельное ранение.

"С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на 1 год и штрафом 40 тысяч рублей. Местом отбывания осужденным первых 3 лет лишения свободы станет тюрьма, оставшуюся часть наказания он проведет в исправительной колонии строгого режима", - сообщается в канале прокуратуры на платформе " Макс ".

Уточняется, что виновный должен будет выплатить 2 миллиона рублей несовершеннолетнему сыну погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, фигурант, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, угрожал убийством и применением насилия прибывшим к его дому в связи с исполнением своих должностных обязанностей сотрудникам военной полиции. Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, он выстрелили одному из них в спину.