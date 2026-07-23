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Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге 25 июля - РИА Новости, 23.07.2026
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20:02 23.07.2026
Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге 25 июля

Телеведущего Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге 25 июля

© Фото : Телеканал СПАС/TelegramМаксим Сырников
Максим Сырников - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Телеканал СПАС/Telegram
Максим Сырников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет.
  • Его похороны пройдут 25 июля на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище 25 июля, сообщил РИА Новости его сын Тихон Сырников.
В среду телеканал "Спас" сообщил, что телеведущий скончался в возрасте 60 лет.
"Похороны будут в Санкт-Петербурге. В эту субботу, на Северном кладбище, в 15 часов (по московскому времени- ред.)", - сказал он.
Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Известен как шеф-повар, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас". Генеральный директор и продюсер телеканала, вице-президент Фонда православного телевидения Борис Корчевников ранее отмечал, что Сырников с особой любовью рассказывал о русской кухне и истории страны, а его программы были не только о еде, но и о культуре, вере и традициях России.
 
Максим СырниковРоссияСанкт-Петербург
 
 
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