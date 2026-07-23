Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге 25 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеведущий Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет.
- Его похороны пройдут 25 июля на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище 25 июля, сообщил РИА Новости его сын Тихон Сырников.
В среду телеканал "Спас" сообщил, что телеведущий скончался в возрасте 60 лет.
"Похороны будут в Санкт-Петербурге. В эту субботу, на Северном кладбище, в 15 часов (по московскому времени- ред.)", - сказал он.
Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Известен как шеф-повар, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас". Генеральный директор и продюсер телеканала, вице-президент Фонда православного телевидения Борис Корчевников ранее отмечал, что Сырников с особой любовью рассказывал о русской кухне и истории страны, а его программы были не только о еде, но и о культуре, вере и традициях России.