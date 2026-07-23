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Россиянам рассказали, как любимые вещи помогают в поездке - РИА Новости, 23.07.2026
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20:01 23.07.2026
Россиянам рассказали, как любимые вещи помогают в поездке

Психолог Мироненко: любимые вещи помогают сохранить в поездке ощущение дома

© Depositphotos.com / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharuk
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Любимые вещи становятся «якорями» комфорта и помогают адаптироваться к новой обстановке в поездках.
  • Современные туристы выбирают предметы, связанные с домашним уютом, чтобы воссоздать привычную атмосферу во время путешествий.
  • Привычные ритуалы и мелочи, такие как зажжение любимой свечи или использование знакомого аромата, возвращают ощущение стабильности вдали от дома.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Любимые вещи, взятые в поездку, становятся якорями комфорта, помогают адаптироваться к новой обстановке и сохранить ощущение родного пространства, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.
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"Во время поездок человеку приходится адаптироваться к новой обстановке и ритму жизни: меняются часовые пояса, распорядок дня, уровень шума и, конечно, привычный интерьер вокруг... В такой ситуации любимые вещи становятся своеобразными "якорями" комфорта, которые помогают быстрее освоиться, почувствовать стабильность и сохранить ощущение родного пространства", - сказала Мироненко "Газете.Ru".

По словам психолога, смена обстановки создает дополнительную нагрузку на психику, поэтому современные туристы все чаще продумывают не только содержимое чемодана, но и атмосферу, которую можно воссоздать в поездке. Вместо случайного набора вещей они выбирают предметы, связанные с домашним уютом: маску для сна, любимую кружку, мягкий плед или удобные тапочки, отметила Мироненко. Такие мелочи, по ее мнению, помогают быстрее переключиться с дорожной суеты на полноценный отдых.
Специалист также отметила, что в незнакомом месте важны привычные ритуалы.
"Зажечь любимую свечу или ночник перед сном, поставить диффузор со знакомым ароматом, обнять любимую мягкую игрушку - такие простые действия возвращают ощущение стабильности и заботы о себе даже вдали от дома. Уют родного уголка складывается не из крупных предметов, а из важных деталей, с которыми дом там, где вы", - заключила Мироненко.
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