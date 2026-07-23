Россиянам рассказали, как любимые вещи помогают в поездке

Краткий пересказ от РИА ИИ Любимые вещи становятся «якорями» комфорта и помогают адаптироваться к новой обстановке в поездках.

Современные туристы выбирают предметы, связанные с домашним уютом, чтобы воссоздать привычную атмосферу во время путешествий.

Привычные ритуалы и мелочи, такие как зажжение любимой свечи или использование знакомого аромата, возвращают ощущение стабильности вдали от дома.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Любимые вещи, взятые в поездку, становятся якорями комфорта, помогают адаптироваться к новой обстановке и сохранить ощущение родного пространства, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

« "Во время поездок человеку приходится адаптироваться к новой обстановке и ритму жизни: меняются часовые пояса, распорядок дня, уровень шума и, конечно, привычный интерьер вокруг... В такой ситуации любимые вещи становятся своеобразными "якорями" комфорта, которые помогают быстрее освоиться, почувствовать стабильность и сохранить ощущение родного пространства", - сказала Мироненко "Газете.Ru".

По словам психолога, смена обстановки создает дополнительную нагрузку на психику, поэтому современные туристы все чаще продумывают не только содержимое чемодана, но и атмосферу, которую можно воссоздать в поездке. Вместо случайного набора вещей они выбирают предметы, связанные с домашним уютом: маску для сна, любимую кружку, мягкий плед или удобные тапочки, отметила Мироненко. Такие мелочи, по ее мнению, помогают быстрее переключиться с дорожной суеты на полноценный отдых.

Специалист также отметила, что в незнакомом месте важны привычные ритуалы.