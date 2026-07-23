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Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 29-летней давности - РИА Новости, 23.07.2026
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12:21 23.07.2026
Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 29-летней давности

Под Волгоградом задержали мужчину по подозрению в убийстве 29-летней давности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области задержали мужчину по подозрению в убийстве, совершенном 29 лет назад.
  • Личность подозреваемого удалось установить благодаря дополнительной экспертизе вещественных доказательств, в том числе потерянной нападавшим шапки-маски.
  • Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).
ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Мужчину задержали в Волгоградской области по подозрению в убийстве, совершенном 29 лет назад, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, в 1997 году в Урюпинском районе Волгоградской области трое злоумышленников напали на предпринимателей с целью ограбления, один из пострадавших погиб от огнестрельного ранения. Личность одного из подозреваемых удалось установить только сейчас, благодаря дополнительной экспертизе вещественных доказательств, в том числе потерянной нападавшим шапки-маски.
"В настоящее время подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
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