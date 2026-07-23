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Более 9,3 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:43 23.07.2026
Более 9,3 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

Свыше 9,3 тысячи пассажиров использовали речные маршруты Подмосковья

© Фото : Дороги и транспорт МО/MAXРечной транспорт в Московской области
Речной транспорт в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Дороги и транспорт МО/MAX
Речной транспорт в Московской области
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 9,3 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Подмосковье в конце апреля начали работу три речных маршрута. Наибольший поток пассажиров зафиксирован в Лыткарине — более 4,1 тысячи, в Серпухове маршрутами воспользовались свыше 3,6 тысячи человек, а в Коломне — более 1,6 тысячи", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
В Лыткарине от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское в Ленинском округе ходит катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за 5 минут. Маршрут работает до 14 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" курсирует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" перевозит пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние — четыре километра, дорога занимает около 40 минут. Маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 30 сентября.
Оплатить проезд можно банковской картой, картой "Стрелка" или наличными.
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