Более 9,3 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

"В Подмосковье в конце апреля начали работу три речных маршрута. Наибольший поток пассажиров зафиксирован в Лыткарине — более 4,1 тысячи, в Серпухове маршрутами воспользовались свыше 3,6 тысячи человек, а в Коломне — более 1,6 тысячи", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В Лыткарине от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское в Ленинском округе ходит катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за 5 минут. Маршрут работает до 14 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" курсирует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" перевозит пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние — четыре километра, дорога занимает около 40 минут. Маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 30 сентября.