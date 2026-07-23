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Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку - РИА Новости, 23.07.2026
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09:25 23.07.2026 (обновлено: 09:29 23.07.2026)
Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

Семье погибшего из-за БПЛА в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Воронежа готова оказать поддержку семье трехлетнего мальчика, погибшего при пожаре после атаки ВСУ.
  • Глава Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
БРЯНСК, 23 июл - РИА Новости. Администрация Воронежа готова оказать всю необходимую поддержку семье погибшего при пожаре после атаки ВСУ трехлетнего мальчика, сообщил глава города Сергей Петрин.
"Это тяжелая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль… Знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку", - написал Петрин на платформе "Макс".
Глава города от себя лично и от имени администрации Воронежа выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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