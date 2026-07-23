Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

БРЯНСК, 23 июл - РИА Новости. Администрация Воронежа готова оказать всю необходимую поддержку семье погибшего при пожаре после атаки ВСУ трехлетнего мальчика, сообщил глава города Сергей Петрин.

Глава города от себя лично и от имени администрации Воронежа выразил соболезнования родным и близким погибшего.