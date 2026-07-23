Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Воронежа готова оказать поддержку семье трехлетнего мальчика, погибшего при пожаре после атаки ВСУ.
- Глава Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
БРЯНСК, 23 июл - РИА Новости. Администрация Воронежа готова оказать всю необходимую поддержку семье погибшего при пожаре после атаки ВСУ трехлетнего мальчика, сообщил глава города Сергей Петрин.
"Это тяжелая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль… Знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку", - написал Петрин на платформе "Макс".
Глава города от себя лично и от имени администрации Воронежа выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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