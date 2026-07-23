Позиция России по вопросу нераспространения ЯО известна, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.
"Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна, это касается ядерного оружия", - сказал Песков журналистам.