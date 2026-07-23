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Позиция России по вопросу нераспространения ЯО известна, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2026
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12:31 23.07.2026 (обновлено: 12:33 23.07.2026)
Позиция России по вопросу нераспространения ЯО известна, заявил Песков

Песков: позиция Москвы по вопросу нераспространения ЯО хорошо известна

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.
"Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна, это касается ядерного оружия", - сказал Песков журналистам.
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