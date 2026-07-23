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В Нижнем Новгороде спасли пенсионерку, увязшую в болоте - РИА Новости, 23.07.2026
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12:24 23.07.2026
В Нижнем Новгороде спасли пенсионерку, увязшую в болоте

В Нижнем Новгороде спасли увязшую в болоте 69-летнюю пенсионерку

© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской областиУчастковый из Нижнего Новгорода вытащил из болота страдающую деменцией пожилую женщину
Участковый из Нижнего Новгорода вытащил из болота страдающую деменцией пожилую женщину - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области
Участковый из Нижнего Новгорода вытащил из болота страдающую деменцией пожилую женщину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде родственники сообщили в полицию о пропаже 69-летней женщины, страдающей деменцией.
  • Участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк обнаружили пенсионерку в болотистой местности, застрявшей в трясине.
  • Капитан полиции Семенюков спас женщину, вытащив ее из трясины и на руках отнес в безопасное место.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Участковый из Нижнего Новгорода вытащил из трясины страдающую деменцией пожилую женщину, которую сутки искали родственники, сообщили в МВД региона.
Как рассказали в ведомстве, в среду в дежурную часть полиции поступило сообщение от родственников 69-летней жительницы Московского района. По словам заявительницы, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Близкие сообщили, что пожилая женщина страдает деменцией. Сотрудники полиции незамедлительно организовали розыск пропавшей.
"Вечером 22 июля в ходе поисковой операции участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк, ведя поиски на закрепленном за ними участке, обнаружили пенсионерку, услышав отклик на свои призывы. Пожилая женщина находилась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине", - говорится в сообщении.
Капитан полиции Семенюков, сбросив куртку, зашел в воду и вытащил женщину, после чего на руках отнес в безопасное место. Благодаря своевременной помощи пенсионерка была спасена и передана родственникам.
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