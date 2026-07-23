В Нижнем Новгороде спасли пенсионерку, увязшую в болоте

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Новгороде родственники сообщили в полицию о пропаже 69-летней женщины, страдающей деменцией.

Участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк обнаружили пенсионерку в болотистой местности, застрявшей в трясине.

Капитан полиции Семенюков спас женщину, вытащив ее из трясины и на руках отнес в безопасное место.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Участковый из Нижнего Новгорода вытащил из трясины страдающую деменцией пожилую женщину, которую сутки искали родственники, сообщили в МВД региона.

Как рассказали в ведомстве, в среду в дежурную часть полиции поступило сообщение от родственников 69-летней жительницы Московского района. По словам заявительницы, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Близкие сообщили, что пожилая женщина страдает деменцией. Сотрудники полиции незамедлительно организовали розыск пропавшей.

"Вечером 22 июля в ходе поисковой операции участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк, ведя поиски на закрепленном за ними участке, обнаружили пенсионерку, услышав отклик на свои призывы. Пожилая женщина находилась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине", - говорится в сообщении