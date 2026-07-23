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На Урале женщина погибла при падении дерева на туристическую палатку - РИА Новости, 23.07.2026
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08:42 23.07.2026
На Урале женщина погибла при падении дерева на туристическую палатку

В Свердловской области женщина погибла при падении дерева на палатку с туристами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкТуристическая палатка
Туристическая палатка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Туристическая палатка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Тагиле из-за сильного ветра дерево упало на туристическую палатку, в результате погибла женщина.
  • Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ.
  • Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей и анализируют документы туристической компании.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Женщина погибла при падении дерева на туристическую палатку из-за сильного ветра в Нижнем Тагиле, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Нижнем Тагиле следователем СКР возбуждено уголовное дело в связи с гибелью туристки… Туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам. Из-за мощного порыва ветра береза, стоявшая рядом с палаткой, в которой находилась указанная женщина, упала. Женщине в результате падения дерева были причинены травмы, не совместимые с жизнью", - сказал он журналистам.
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По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, мероприятие было организовано одной из частных компаний. Женщина в составе группы туристов сплавлялась по реке Чусовой, на берегу которой участники остановились и разбили палаточный лагерь. Затем началась гроза, сопровождавшаяся сильным порывистым ветром, которая привела к гибели одного из участников похода.
В настоящее время следователем СК России устанавливаются обстоятельства случившегося. Осуществлен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребованы и анализируются документы организации похода и деятельности туристической компании.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска, которая отправилась в поход вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы находилось более 100 человек.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияНижний ТагилАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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