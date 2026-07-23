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Овчинский: в Москве состоится летний интенсив для подростков - РИА Новости, 23.07.2026
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13:05 23.07.2026
Овчинский: в Москве состоится летний интенсив для подростков

Овчинский: в Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыВ Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве
В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Летний интенсив для подростков 13-16 лет состоится в Москве с 27 июля по 7 августа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что интенсив объединит две учебные группы, в которые войдут по 15 человек. Всего для подростков запланированы 10 занятий. Ребята смогут узнать, как устроен современный город, изучить потребности жителей и актуальные градостроительные тренды. Также в рамках мероприятия участники попробуют себя в роли исследователей и проектировщиков.
"Подростки по-особенному воспринимают город и часто замечают то, что взрослые могут пропустить. Мы хотим дать им возможность не просто высказать свое мнение, а научиться превращать идеи в полноценные проекты, которые можно представить профессиональному сообществу. Такой формат помогает развивать критическое мышление, умение работать в команде и понимать, как принимаются решения в сфере развития городской среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Он отметил, что для некоторых участников интенсив может стать первым шагом к выбору будущей профессии в области архитектуры, градостроительства или городского планирования.
В конце обучения подросткам предстоит защитить свои проекты перед экспертами. Окончание интенсива приурочат к празднованию 70-летия Дня строителя, добавляется в пресс-релизе.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ТиНАО продолжается обновление жилого фонда, программа реновации в округе осуществляется по установленным планам.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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