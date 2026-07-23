Овчинский: в Москве состоится летний интенсив для подростков

В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве

В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Летний интенсив для подростков 13-16 лет состоится в Москве с 27 июля по 7 августа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что интенсив объединит две учебные группы, в которые войдут по 15 человек. Всего для подростков запланированы 10 занятий. Ребята смогут узнать, как устроен современный город, изучить потребности жителей и актуальные градостроительные тренды. Также в рамках мероприятия участники попробуют себя в роли исследователей и проектировщиков.

"Подростки по-особенному воспринимают город и часто замечают то, что взрослые могут пропустить. Мы хотим дать им возможность не просто высказать свое мнение, а научиться превращать идеи в полноценные проекты, которые можно представить профессиональному сообществу. Такой формат помогает развивать критическое мышление, умение работать в команде и понимать, как принимаются решения в сфере развития городской среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Он отметил, что для некоторых участников интенсив может стать первым шагом к выбору будущей профессии в области архитектуры, градостроительства или городского планирования.

В конце обучения подросткам предстоит защитить свои проекты перед экспертами. Окончание интенсива приурочат к празднованию 70-летия Дня строителя, добавляется в пресс-релизе.