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В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.07.2026
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23:02 23.07.2026
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

Губернатор Владимиров сообщил об объявлении на Ставрополье угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.
  • О угрозе стало известно в 22:48 мск.
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«

"На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".

Опасность объявлена в 22.48 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольский крайВладимир ВладимировВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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