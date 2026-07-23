Эксперт назвал назначение Драпатого опасным компромиссом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ.

По мнению крымского политического эксперта Дениса Батурина, Драпатому присущи политические амбиции и стремление к власти, и назначение может быть направлено на снижение его политического рейтинга и имиджа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

"Назначением Драпатого , который выступил в поддержку (Михаила - ред.) Федорова во время его отставки с поста министра обороны Украины, (Владимир - ред.) Зеленский пошел на опасный компромисс", - сказал Батурин.

По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.

"Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой - чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент", - отметил эксперт.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.