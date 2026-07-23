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Эксперт назвал назначение Драпатого опасным компромиссом - РИА Новости, 23.07.2026
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01:21 23.07.2026
Эксперт назвал назначение Драпатого опасным компромиссом

Батурин: назначение Драпатого является опасным компромиссом

© Фото : Страница Михаила Драпатого в соцсетиМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Страница Михаила Драпатого в соцсети
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ.
  • По мнению крымского политического эксперта Дениса Батурина, Драпатому присущи политические амбиции и стремление к власти, и назначение может быть направлено на снижение его политического рейтинга и имиджа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
"Назначением Драпатого, который выступил в поддержку (Михаила - ред.) Федорова во время его отставки с поста министра обороны Украины, (Владимир - ред.) Зеленский пошел на опасный компромисс", - сказал Батурин.
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По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.
"Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой - чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент", - отметил эксперт.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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