Эксперт назвал назначение Драпатого опасным компромиссом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ.
- По мнению крымского политического эксперта Дениса Батурина, Драпатому присущи политические амбиции и стремление к власти, и назначение может быть направлено на снижение его политического рейтинга и имиджа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.
"Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой - чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент", - отметил эксперт.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.