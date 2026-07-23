Мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб, предупредили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных для получения посылок или писем и заманивать в фальшивые чат-боты в мессенджерах.

Цель схемы — получить доступ к персональным данным или аккаунтам граждан, расчет строится на доверии к известным государственным и общественно значимым организациям.

Для противодействия мошенничеству необходимо совершенствовать механизмы выявления и блокировки мошеннических ресурсов, укреплять взаимодействие различных организаций и информировать граждан о новых способах обмана.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных для получения посылок или писем и заманивать в фальшивые чат-боты в мессенджерах, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Активно распространяется мошенническая схема, в которой злоумышленники используют имя " Почты России " и создают фальшивые чат-боты в Telegram . Под предлогом получения заказного письма или посылки человеку сообщают о необходимости уточнить адрес доставки, после чего убеждают перейти в мессенджер и воспользоваться якобы официальным сервисом", - сказал Немкин.

По его словам, это тщательно продуманная схема, цель которой - получить доступ к персональным данным или аккаунтам граждан. Депутат отметил, что расчет строится на доверии к известным государственным и общественно значимым организациям.

"Когда человек слышит, что речь идет о почтовом отправлении, он зачастую не ожидает подвоха и действует автоматически. Поэтому мошенники все чаще используют названия крупных компаний и ведомств, а также максимально правдоподобно имитируют официальные цифровые сервисы", - добавил Немкин.

Он напомнил, что любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, сообщить код из смс или данные банковской карты должны сразу вызывать подозрение, и если возникают сомнения, нужно прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы организации, не используя ссылки и контакты от звонившего.

"Мы видим, что мошеннические схемы становятся все более технологичными и учитывают привычки пользователей цифровых сервисов. Поэтому противодействие таким преступлениям должно быть комплексным: необходимо совершенствовать механизмы выявления и блокировки мошеннических ресурсов, укреплять взаимодействие операторов связи, банков, интернет-платформ и правоохранительных органов, а также регулярно информировать граждан о новых способах обмана", - рассказал парламентарий.