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Мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 23.07.2026
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03:48 23.07.2026
Мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб, предупредили в Госдуме

Депутат Немкин: мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных для получения посылок или писем и заманивать в фальшивые чат-боты в мессенджерах.
  • Цель схемы — получить доступ к персональным данным или аккаунтам граждан, расчет строится на доверии к известным государственным и общественно значимым организациям.
  • Для противодействия мошенничеству необходимо совершенствовать механизмы выявления и блокировки мошеннических ресурсов, укреплять взаимодействие различных организаций и информировать граждан о новых способах обмана.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных для получения посылок или писем и заманивать в фальшивые чат-боты в мессенджерах, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Активно распространяется мошенническая схема, в которой злоумышленники используют имя "Почты России" и создают фальшивые чат-боты в Telegram. Под предлогом получения заказного письма или посылки человеку сообщают о необходимости уточнить адрес доставки, после чего убеждают перейти в мессенджер и воспользоваться якобы официальным сервисом", - сказал Немкин.
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По его словам, это тщательно продуманная схема, цель которой - получить доступ к персональным данным или аккаунтам граждан. Депутат отметил, что расчет строится на доверии к известным государственным и общественно значимым организациям.
"Когда человек слышит, что речь идет о почтовом отправлении, он зачастую не ожидает подвоха и действует автоматически. Поэтому мошенники все чаще используют названия крупных компаний и ведомств, а также максимально правдоподобно имитируют официальные цифровые сервисы", - добавил Немкин.
Он напомнил, что любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, сообщить код из смс или данные банковской карты должны сразу вызывать подозрение, и если возникают сомнения, нужно прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы организации, не используя ссылки и контакты от звонившего.
"Мы видим, что мошеннические схемы становятся все более технологичными и учитывают привычки пользователей цифровых сервисов. Поэтому противодействие таким преступлениям должно быть комплексным: необходимо совершенствовать механизмы выявления и блокировки мошеннических ресурсов, укреплять взаимодействие операторов связи, банков, интернет-платформ и правоохранительных органов, а также регулярно информировать граждан о новых способах обмана", - рассказал парламентарий.
Немкин подчеркнул, что сегодня ключевое значение имеет профилактика: чем быстрее информация о новых схемах доводится до людей, тем меньше шансов у злоумышленников добиться своей цели. По его мнению, повышение цифровой грамотности и развитие механизмов защиты граждан должны оставаться одними из главных направлений госполитики в сфере противодействия мошенничеству.
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ТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияПочта России
 
 
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