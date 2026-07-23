Кто такой Михаил Драпатый: биография нового главкома ВСУ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Генерал Мясник передал пост не менее одиозному коллеге. Глава режима, пытаясь остудить конфликт из-за отставки министра обороны, заменил командующего войсками: теперь вместо Александра Сырского будет Михаил Драпатый. О биографии военного, которого в России объявили в розыск, — в материале РИА Новости.

Биография Драпатого: от комбата до фигуранта розыска

Михаил Васильевич Драпатый родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский.

© Фото : офис президента Украины Михаил Драпатый © Фото : офис президента Украины Михаил Драпатый

Он получил военное образование в Харьковском танковом институте имени Верховной рады и Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Бегство из Изваринского котла

Имя офицера на слуху среди украинцев, причем давно. В новостные сводки он попал 9 мая 2014-го — будучи еще комбатом, переехал на БМП баррикаду в Мариуполе, едва не задавив мирных.

Однако медиа раскрутили другой его "подвиг": в августе того же года он вырвался из котла под Изварино в ЛНР.

С 2016-го по 2019-й Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой.

После начала СВО он получил известность в качестве командующего войсками в Херсонской области. В ноябре 2024-го повышен до командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В июне 2025-го после российского удара по полигону в Днепропетровской области, где погибли 12 военнослужащих, Драпатый демонстративно подал в отставку. Правда, как писали тогда украинские СМИ, реальной причиной был конфликт с Сырским.

© Фото : офис президента Украины Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский © Фото : офис президента Украины Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Военные преступления: обстрелы Донбасса и вербовка зеков

В ноябре 2016-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Драпатого по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Основанием для этого стали артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ДНР с использованием тяжелого вооружения. В сентябре 2023-го МВД России объявило Драпатого в розыск. Это решение было принято в связи с обвинениями в обстрелах Донецкой и Луганской Народных Республик в период с 2017 по 2019 год, которые привели к гибели и ранениям 154 человек.

Став командующим Сухопутными войсками ВСУ, в частности, ввел новую практику: рекрутировать из тюрем женщин.

Драпатый, как его предшественник на посту главкома Александр Сырский, имеет среди украинских военных репутацию "генерала-мясника", который не жалеет личный состав.

Назначение главкомом ВСУ: реакция в России

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что назначение Драпатова приведет к краху ВСУ. "Это человек совершенно другой формации, нежели его предшественники, — без высшего хорошего советского образования. Думаю, что это будущий крах ВСУ", — заявил Джабаров.

По словам сенатора, в украинской армии "все больше выскочек, которые поднялись при режиме Зеленского". Политик напомнил, что новый украинский главком родился на Западной Украине и обучался в школе после 1991 года уже по националистическим учебникам.

© Фото : Страница Михаила Драпатого в соцсети Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый © Фото : Страница Михаила Драпатого в соцсети Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник не исключил, что на Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи.

"Стоит ждать попыток следовать проектам Федорова (экс-министра обороны Украины- ред.) на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников, что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского. Но в конечном счете столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки", — считает Мирошник.

Также дипломат отметил, что Драпатый может начать возмущаться, когда Зеленский будет пытаться перенаправить средства на свои коррупционные проекты в военной сфере.

Воинские звания и сомнительные награды

За бегство из окружения под Изварино в 2024-м получил звание подполковника. Сейчас он генерал-майор.

Драпатый награжден Орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней. Кроме того, в 2024-м он получил "Крест за боевые заслуги" за организацию обороны в Харьковской области — несмотря на постоянное отступление ВСУ в регионе под натиском российских войск.

Зачем Зеленскому "ручной" генерал

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что замена главкома ВСУ Александра Сырского на Драпатого связана, прежде всего, не с протестами в Киеве и других городах Украины, а со стратегией Запада, которая направлена на дальнейшую нацификацию Украины и усиление влияния нацистов.

"Дела на фронте идут не очень хорошо, в стране, очевидно, есть недовольство, возможно, через какое-то время выборы придется проводить. Поэтому надо, чтобы везде были расставлены жестокие садисты", — заявил Азаров.

© Фото : соцсети Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве © Фото : соцсети Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве

В Киеве разгорается борьба за власть, считает в свою очередь политолог Александр Дудчак.

"Зеленский убрал из правительства потенциального конкурента — Федорова. Ему показалось опасным, что 35-летний министр заводит дружеские контакты с западными корпорациями. Чиновник, опираясь на свои контакты, запустил волну протестных акций, но очевидно, что люди с картонками не могли сделать революцию. Более того, глава режима вступил в закулисные переговоры с партнерами бывшего министра и сумел найти с ними общий язык. В частности, это подтверждает замена Сырского на Драпатого — сторонника Федорова", — поясняет Дудчак.

В то же время эксперт уверен, что назначение нового главкома не приведет к кардинальным изменениям в ВСУ. Драпатый, как и Сырский, лишен политических амбиций и также не жалеет ни солдат, ни мирное население, указывает политолог.

© Фото : Embassy of Ukraine to the UK Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании © Фото : Embassy of Ukraine to the UK Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов согласен, что Драпатый очень удобная для Зеленского кандидатура.

"Отставка Сырского была закономерной. Глава режима хотел найти человека, который, с одной стороны, популярен в народе, а с другой — напрочь лишен политических амбиций. Драпатый идеально подошел на эту роль", — отмечает аналитик.