В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Индией о временной трудовой деятельности граждан.
- Соглашение было подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года.
- Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму РФ на ратификацию российско-индийское соглашение о временной трудовой деятельности граждан одной страны на территории другой, следует из постановления, доступного на портале официального опубликования правовых актов.
Постановление кабмина за подписью премьера РФ Михаила Мишустина одобряет соглашение РФ и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства.
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"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", - подчеркивается в документе.
Это соглашение было подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге после визита отметил, что российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов.