В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", - подчеркивается в документе.

Это соглашение было подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге после визита отметил, что российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов.