Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 23.07.2026
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции

Правительство внесло в ГД на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Индией о временной трудовой деятельности граждан.
  • Соглашение было подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года.
  • Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму РФ на ратификацию российско-индийское соглашение о временной трудовой деятельности граждан одной страны на территории другой, следует из постановления, доступного на портале официального опубликования правовых актов.
Постановление кабмина за подписью премьера РФ Михаила Мишустина одобряет соглашение РФ и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства.
«
"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", - подчеркивается в документе.
Это соглашение было подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге после визита отметил, что российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Индия готова направить больше трудовых мигрантов для работы в России
25 марта, 05:21
 
РоссияИндияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала