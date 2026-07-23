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Зеленая мартышка поселилась в парке под Ростовом - РИА Новости, 23.07.2026
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14:35 23.07.2026
Зеленая мартышка поселилась в парке под Ростовом

Зеленая мартышка Аленка поселилась в парке "Лога" под Ростовом

© Парк "Лога"/TelegramЗеленая мартышка Аленка
Зеленая мартышка Аленка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Парк "Лога"/Telegram
Зеленая мартышка Аленка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленая мартышка Аленка поселилась в парке «Лога» в Ростовской области после того, как осталась без хозяина.
  • Ветеринары парка обнаружили у мартышки некроз хвоста и успешно прооперировали ее.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Зеленая мартышка Аленка, оставшаяся без хозяина, поселилась в парке "Лога" в Ростовской области, сообщила пресс-служба парка.
"Хотим познакомить вас с нашей новой подопечной - зеленой мартышкой Аленкой. 8 июля сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора передали ее к нам в парк. После потери владельца Алена осталась без дома", - говорится в сообщении.
Во время осмотра ветеринарные врачи обнаружили, что из-за некроза мартышка потеряла более половины хвоста. Для сохранения здоровья животного его успешно прооперировали под общим наркозом.
Сейчас мартышка находится на карантине под наблюдением специалистов.
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