Зеленая мартышка поселилась в парке под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Зеленая мартышка Аленка, оставшаяся без хозяина, поселилась в парке "Лога" в Ростовской области, сообщила пресс-служба парка.

Во время осмотра ветеринарные врачи обнаружили, что из-за некроза мартышка потеряла более половины хвоста. Для сохранения здоровья животного его успешно прооперировали под общим наркозом.