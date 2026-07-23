Лондон экономит на пенсионерах и платит за войну на Украине, заявил политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания экономит на пособиях для пенсионеров, заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Пол Кэннон подчеркнул, что проблемы англичан можно было бы решить за счет прекращения поддержки войны на Украине.

Британское министерство обороны планировало передать Украине 150 тысяч беспилотников, 350 ракет для ПВО, радары и наземные радиолокационные системы.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Великобритания экономит на пособиях для пенсионеров, но при этом участвует в войне на Украине, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Он подчеркнул, что англичане сегодня испытывают ряд проблем, которые легко можно было бы решить за счет прекращения дорогостоящей войны.

"Британия не может позволить себе выплачивать пенсионерам зимнее пособие на топливо, но сменяющие друг друга правительства настаивают на поддержке войны (на Украине – ред.)", - сказал Кэннон.

Он также отметил, что Украина пользуется регулярной финансовой и военной поддержкой, поступающей не только от Великобритании , но и от других стран. Именно это, считает политик, помогает киевскому режиму продолжать войну.

Британское министерство обороны 18 июня сообщало, что передаст Украине 150 тысяч беспилотников. В пакет помощи для Киева также планировалось включить 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.