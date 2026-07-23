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ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития России - РИА Новости, 23.07.2026
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13:48 23.07.2026 (обновлено: 13:49 23.07.2026)
ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития России

Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала первой в рейтинге Минэкономразвития России

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития России
ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития России
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичная особая экономическая зона "Технополис Москва" стала первой среди площадок технико-внедренческого типа в рейтинге министерства экономического развития России за 2025 год, заявил в четверг заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, особой экономической зоне из Москвы присвоили максимальные 100% эффективности как за отчетный год, так и за все время функционирования.
"При поддержке города особая экономическая зона Москвы стала главной промышленной площадкой для столичного и российского высокотеха. Здесь свыше 240 предприятий выпускают стратегически важную продукцию — лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, новые материалы. В 2025 году инвестиции в развитие площадки составили 493 миллиарда рублей. Столичная ОЭЗ также стала единственной особой экономической зоной технико-внедренческого типа, достигшей максимума одновременно в годовом и накопленном показателях", — приводит пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва" слова Ликсутова.
Отмечается, что оценка, сложившаяся в итоге, проработана максимальными значениями пяти составляющих: деятельности резидентов, бюджетной рентабельности, управления, качества планирования и вклада в наццели.
Федеральное Минэкономразвития сравнивало 53 действующих ОЭЗ, семь из них принадлежали к технико-внедренческому типу. На площадках за отчетный период зарегистрировали 60 новых резидентов, 20 них относятся к московской ОЭЗ. На ее территории функционируют более 240 предприятий, 129 из них – резиденты зоны.
"Механизм особых экономических зон продолжает подтверждать свою эффективность как один из ключевых инструментов государственной политики по развитию регионов и привлечению инвестиций. Каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру ОЭЗ привлек почти семь рублей частных инвестиций. А в 2025 году это соотношение составило 1 к 8,6. Позитивная динамика обусловлена достижением ключевых показателей деятельности ОЭЗ. Одновременно продолжилось развитие инфраструктуры и повысилась степень ее загрузки, что положительно сказалось на итоговой комплексной оценке эффективности", — отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации, курирующий вопросы регионального развития, Святослав Сорокин, его слова приводятся на сайте ведомства.
Товары, которые изготавливаются компаниями столичной ОЭЗ, направляются в различные российские регионы. В частности, оборудование для досмотра, выпущенное московскими предприятиями, работает на железных дорогах, аэропортах, энергетических объектах по всей России. В свою очередь, портативные медизделия используются сотрудниками служб скорой помощи и больниц в более чем 50 регионах.
В 2026 году исполняется 20 лет с момента основания столичной особой экономической зоны. За этот период она превратилась в базовый хаб российской промышленности и центр притяжения тех компаний, которые определяют технологический суверенитет страны. Площадь десяти площадок ОЭЗ "Технополис Москва" – 430 гектаров. Компании представляют различные стратегические направления – микроэлектронику, биомедицину и другие.
Отмечается, что столица активно развивает инвестклимат и промпотенциал. Благодаря решениям, которые создает город, увеличивается производительность труда, а производства становятся эффективнее. Мероприятия, относящиеся к этому, вносят вклад в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Второе место в рейтинге Минэкономразвития РФ за 2025 год заняла подмосковная ОЭЗ "Дубна", третье – ОЭЗ "Иннополис" из Татарстана. В рейтинге накопленным итогом второй стала ОЭЗ "Санкт-Петербург", третьей – ОЭЗ "Дубна".
 
МоскваМаксим Ликсутов
 
 
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