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Ликсутов: Москва нарастила выпуск современных лекарств на 21% - РИА Новости, 23.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:05 23.07.2026
Ликсутов: Москва нарастила выпуск современных лекарств на 21%

Ликсутов: Москва нарастила производство современных лекарственных средств на 21%

© РИА Новости / Пресс-служба ДИПППроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ДИПП
Производство лекарств
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва нарастила выпуск лекарственных средств на 21,1% за январь — май текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В Москве расположились свыше 100 компаний, который выпускают различные препараты, включая средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также обезболивающие препараты, антибиотики и вакцины.
"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает фармацевтическую отрасль. Компании получают разностороннюю поддержку — от налоговых льгот и финансовых механизмов до готовой промышленной инфраструктуры, которая помогает быстрее запускать и масштабировать производство. Так, с января по май 2026 года московские промышленники изготовили на 21,1% больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
По части поставок, за январь — май этого года отгрузили 25,8% больше лекарственных средств и материалов, используемых в медицине и ветеринарии, чем за аналогичный период предыдущего года. Общая сумма составила 187,2 миллиарда рублей.
Основным центром развития отрасли становится особая экономическая зона "Технополис Москва". Производство там расположили 14 предприятий, 10 из которых уже наладили выпуск инновационных лекарственных средств.
Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных компаний. Город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.
Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность рабочих процессов. Мероприятия, проходящие в рамках этого, соответствуют задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказывал, как столица поддерживает своих производителей фармацевтической отрасли. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за четыре года компании данной сферы направили дополнительно свыше 90 миллиардов рублей на расширение и модернизацию площадок.
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