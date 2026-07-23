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Серию лекций по ИИ проведут в Балашихе с августа до начала сентября - РИА Новости, 23.07.2026
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:22 23.07.2026

Серию лекций по ИИ проведут в Балашихе с августа до начала сентября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии МГПУ
Работа приемной комиссии МГПУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Балашихе стартует серия бесплатных просветительских лекций по искусственному интеллекту. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, мероприятия пройдут в парке "Пехорка" с августа до начала сентября текущего года. Об этом написал 360.ru.
Проект под названием "ИИ без сложных слов" организован администрацией Балашихи совместно со "Сбером". По словам главы округа, главная цель – сделать современные технологии понятными для каждого жителя любого возраста. В рамках проекта планируется рассказать об истории развития ИИ, принципах его работы и перспективах разработкинейросетей. Слушатели узнают, как использовать цифровые сервисы в учебе, работе и повседневной жизни.
Развитие технологий искусственного интеллекта активно обсуждается экспертами. Так, ректор Российской экономической школы Антон Суворов отмечает, что ИИ становится незаменимым помощником, повышающим эффективность работы. Однако эксперт предупреждает о риске чрезмерного делегирования задач машинам. По его мнению, узкотехнические специалисты находятся в зоне риска замены алгоритмами, поэтому ключевым навыком будущего становится умение критически мыслить и сочетать технические знания с гибкими навыками.
Возвращаясь к лекции в Балашихе, стоит отметить, что организаторы планируют не только теоретические занятия, но и мастер-классы. Жители смогут узнать, как нейросети помогают оптимизировать бытовые задачи, а также обсудить вопросы этики в сфере ИИ. Администрация города рассчитывает, что такие инициативы позволят повысить цифровую грамотность населения и подготовить жителей к требованиям современной экономики.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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