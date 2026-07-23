Серию лекций по ИИ проведут в Балашихе с августа до начала сентября

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Балашихе стартует серия бесплатных просветительских лекций по искусственному интеллекту. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, мероприятия пройдут в парке "Пехорка" с августа до начала сентября текущего года. Об этом написал В Балашихе стартует серия бесплатных просветительских лекций по искусственному интеллекту. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, мероприятия пройдут в парке "Пехорка" с августа до начала сентября текущего года. Об этом написал 360.ru

Проект под названием "ИИ без сложных слов" организован администрацией Балашихи совместно со "Сбером". По словам главы округа, главная цель – сделать современные технологии понятными для каждого жителя любого возраста. В рамках проекта планируется рассказать об истории развития ИИ, принципах его работы и перспективах разработкинейросетей. Слушатели узнают, как использовать цифровые сервисы в учебе, работе и повседневной жизни.

Развитие технологий искусственного интеллекта активно обсуждается экспертами. Так, ректор Российской экономической школы Антон Суворов отмечает, что ИИ становится незаменимым помощником, повышающим эффективность работы. Однако эксперт предупреждает о риске чрезмерного делегирования задач машинам. По его мнению, узкотехнические специалисты находятся в зоне риска замены алгоритмами, поэтому ключевым навыком будущего становится умение критически мыслить и сочетать технические знания с гибкими навыками.