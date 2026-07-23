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"Нас поймали". Предупреждение Лаврова на встрече с Рубио удивило немцев - РИА Новости, 23.07.2026
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17:21 23.07.2026

"Нас поймали". Предупреждение Лаврова на встрече с Рубио удивило немцев

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины оружием и деструктивной политики ЕС.
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают эти заявления и делятся мнениями о последствиях политики Европы в отношении России.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с госсекретарем США Марко Рубио о недопустимости накачки Украины оружием и деструктивной политики ЕС.
"Начало диалога положено, и это очень хорошо!" — написал один из комментаторов.
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"Хорошо, что они разговаривают. Европейцам тоже наконец-то следует это сделать", — отметил другой.
"Да, Европа хочет поражения России, но я не думаю, что кто-то всерьез задумывается о последствиях", — поделился мнением третий.
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"Они пытались нанести России "стратегическое поражение". Как жаль, что теперь этот секрет раскрыт, нас всех поймали", — заключили читатели.
В четверг Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровМарко РубиоЕвросоюз
 
 
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