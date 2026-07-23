Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины оружием и деструктивной политики ЕС.

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают эти заявления и делятся мнениями о последствиях политики Европы в отношении России.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с госсекретарем США Марко Рубио о недопустимости накачки Украины оружием и деструктивной политики ЕС.

"Начало диалога положено, и это очень хорошо!" — написал один из комментаторов.

"Хорошо, что они разговаривают. Европейцам тоже наконец-то следует это сделать", — отметил другой.

"Да, Европа хочет поражения России , но я не думаю, что кто-то всерьез задумывается о последствиях", — поделился мнением третий.

"Они пытались нанести России "стратегическое поражение". Как жаль, что теперь этот секрет раскрыт, нас всех поймали", — заключили читатели.

В четверг Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.