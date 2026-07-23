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Лавров подтвердил приверженность России предложениям США на Аляске - РИА Новости, 23.07.2026
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08:58 23.07.2026
Лавров подтвердил приверженность России предложениям США на Аляске

Лавров подтвердил Рубио приверженность РФ предложениям США на Аляске

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
  • Предложения были выдвинуты американской стороной на встрече Путина и Трампа в Анкоридже.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске, сообщает российские дипломатическое ведомство.
"Сергей Лавров вновь подтвердил… приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В миреРоссияСШААляскаСергей ЛавровМарко РубиоВладимир Путин
 
 
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