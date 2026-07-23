Лавров подтвердил приверженность России предложениям США на Аляске

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске, сообщает российские дипломатическое ведомство.