Лавров подтвердил приверженность России предложениям США на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
- Предложения были выдвинуты американской стороной на встрече Путина и Трампа в Анкоридже.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске, сообщает российские дипломатическое ведомство.
"Сергей Лавров вновь подтвердил… приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.