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В Латвии начался прессинг противников милитаризации, заявил экс-депутат - РИА Новости, 23.07.2026
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04:35 23.07.2026
В Латвии начался прессинг противников милитаризации, заявил экс-депутат

Мамыкин: в Латвии начался прессинг партий, выступающих против милитаризации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры партий в Латвии, выступающие против милитаризации, работают под жестким прессингом, заявил бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
  • Прессинг, по словам Мамыкина, регулярно испытывают на себе партии, придерживающиеся пророссийской позиции, такие как «Русский союз Латвии» и «Стабильность».
  • Парламентские выборы в 15-й сейм Латвии пройдут в октябре 2026 года.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Выступающие против милитаризации Латвии лидеры партий работают под жестким прессингом, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.
Он отметил, что это касается прежде всего тех партий, которые придерживаются пророссийской позиции.
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"Партии, которые действительно выступают против милитаризации и за нормальные отношения с Россией, как Русский союз Латвии, "Стабильность", работают под жесточайшим прессингом. Их лидеры и яркие члены либо находятся в тюрьмах или под уголовным преследованием, либо вынуждены были покинуть страну и уехать в вынужденную эмиграцию", - сказал Мамыкин.
Экс-депутат уточнил, что прессинг таких партий проводится не только в рамках предвыборных кампаний, а на регулярной основе.
Парламентские выборы в 15-й сейм Латвии пройдут в октябре 2026 года. Местные жители выберут 100 депутатов сроком на четыре года.
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