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Лантратова рассказала, как Украина возвращает своих военнопленных - РИА Новости, 23.07.2026
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13:20 23.07.2026
Лантратова рассказала, как Украина возвращает своих военнопленных

Лантратова: Украина возвращает своих военнопленных по избирательному принципу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина избирательно возвращает своих военнопленных и не забирает всех солдат, которых Россия готова предоставить для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
  • По ее словам, Россия уже имеет списки украинских военнопленных, которых готова обменять, но вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина избирательно возвращает своих военнопленных, и забирает не всех солдат, которых Россия готова предоставить для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам федерального омбудсмена, многие на Украине понимают, что военнопленных не возвращают по вине киевского режима.
"Я думаю, многие это понимают, потому что зачастую передаешь список, и из этого списка не всех забирают. Какой-то такой избирательный принцип: кого возьмем, кого не возьмем. Вот мы сейчас эту историю пытаемся исправить", - сказала Лантратова в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".
Она подчеркнула, что в данный момент уже есть списки тех украинских военнопленных, которых Россия готова обменять, но вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.
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УкраинаРоссияЯна ЛантратоваВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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