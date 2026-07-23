Лантратова рассказала, как Украина возвращает своих военнопленных

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина избирательно возвращает своих военнопленных, и забирает не всех солдат, которых Россия готова предоставить для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что в данный момент уже есть списки тех украинских военнопленных, которых Россия готова обменять, но вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.