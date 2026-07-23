Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина избирательно возвращает своих военнопленных и не забирает всех солдат, которых Россия готова предоставить для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
- По ее словам, Россия уже имеет списки украинских военнопленных, которых готова обменять, но вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина избирательно возвращает своих военнопленных, и забирает не всех солдат, которых Россия готова предоставить для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам федерального омбудсмена, многие на Украине понимают, что военнопленных не возвращают по вине киевского режима.
"Я думаю, многие это понимают, потому что зачастую передаешь список, и из этого списка не всех забирают. Какой-то такой избирательный принцип: кого возьмем, кого не возьмем. Вот мы сейчас эту историю пытаемся исправить", - сказала Лантратова в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".
Она подчеркнула, что в данный момент уже есть списки тех украинских военнопленных, которых Россия готова обменять, но вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.