Лантратова помогла участнику СВО пройти медкомиссию и получить отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО пройти медицинскую комиссию и получить реабилитационный отпуск.
- Военнослужащий, находящийся в зоне СВО, обратился к Лантратовой из-за проблем с получением лечения и страховых выплат после тяжелого ранения.
- После вмешательства Лантратовой и уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова органы военной прокуратуры оперативно решили вопрос, и военнослужащий получил необходимую помощь.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО, которому требовалось лечение, пройти медицинскую комиссию и получить реабилитационный отпуск.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий, находящийся в зоне СВО, у которого после тяжелого ранения обострилось прогрессирующее заболевание. Мужчине требовалось лечение, однако командование части своевременно не направило его на военно-врачебную комиссию. Также бойцу вовремя не оформляли документы на получение страховых выплат за ранее полученное тяжелое ранение.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Дагестане Запиром Алхасовым мы оперативно направили запросы в органы военной прокуратуры. Помощь оказана. Воин успешно прошел медосвидетельствование и направлен в реабилитационный отпуск", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, командование части направило страховщикам необходимый комплект документов для выплаты положенной компенсации, добавила омбудсмен.
"Благодарю органы военной прокуратуры за оперативное решение вопроса", - подчеркнула Лантратова.