Лантратова помогла участнику СВО пройти медкомиссию и получить отпуск

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий, находящийся в зоне СВО, у которого после тяжелого ранения обострилось прогрессирующее заболевание. Мужчине требовалось лечение, однако командование части своевременно не направило его на военно-врачебную комиссию. Также бойцу вовремя не оформляли документы на получение страховых выплат за ранее полученное тяжелое ранение.