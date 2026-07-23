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Лантратова помогла участнику СВО пройти медкомиссию и получить отпуск - РИА Новости, 23.07.2026
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10:04 23.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО пройти медкомиссию и получить отпуск

Омбудсмен Лантратова помогла участнику СВО пройти медкомиссию и получить отпуск

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО пройти медицинскую комиссию и получить реабилитационный отпуск.
  • Военнослужащий, находящийся в зоне СВО, обратился к Лантратовой из-за проблем с получением лечения и страховых выплат после тяжелого ранения.
  • После вмешательства Лантратовой и уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова органы военной прокуратуры оперативно решили вопрос, и военнослужащий получил необходимую помощь.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО, которому требовалось лечение, пройти медицинскую комиссию и получить реабилитационный отпуск.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий, находящийся в зоне СВО, у которого после тяжелого ранения обострилось прогрессирующее заболевание. Мужчине требовалось лечение, однако командование части своевременно не направило его на военно-врачебную комиссию. Также бойцу вовремя не оформляли документы на получение страховых выплат за ранее полученное тяжелое ранение.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Дагестане Запиром Алхасовым мы оперативно направили запросы в органы военной прокуратуры. Помощь оказана. Воин успешно прошел медосвидетельствование и направлен в реабилитационный отпуск", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, командование части направило страховщикам необходимый комплект документов для выплаты положенной компенсации, добавила омбудсмен.
"Благодарю органы военной прокуратуры за оперативное решение вопроса", - подчеркнула Лантратова.
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