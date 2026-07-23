Лавров и Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей, сообщает министерство иностранных дел РФ.