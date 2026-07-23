Лавров и Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
- Они приветствовали возобновление полноценных контактов между "Роскосмосом" и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей, сообщает министерство иностранных дел РФ.
“Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями “Роскосмос” и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры”, - сказано в заявлении российского ведомства.
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.