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Лавров и Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА - РИА Новости, 23.07.2026
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08:51 23.07.2026 (обновлено: 08:55 23.07.2026)
Лавров и Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА

Лавров и Рубио отметили возобновление полноценных контактов "Роскосмоса" и НАСА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
  • Они приветствовали возобновление полноценных контактов между "Роскосмосом" и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей, сообщает министерство иностранных дел РФ.
Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями “Роскосмос” и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры”, - сказано в заявлении российского ведомства.
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
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