Из Константиновки выводят мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки.
- Гражданскому населению оказывается любая помощь, в том числе обеспечение провизией.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки, им оказывается любая помощь, рассказал заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Устье.
"В данный момент у нас уже идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно. Ведем всегда по "птичкам", помогаем им, обеспечиваем также провизией по ходу их действий, пока они выходят. Оказываем им любую помощь и содействие для того, чтобы они благополучно добрались", - сказал Устье на видео Минобороны РФ.
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