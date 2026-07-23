Власти рассказали о гуманитарной обстановке в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Гуманитарная обстановка в освобожденной Константиновке в ДНР остается тяжелой из-за масштабных разрушений и нехватки самого необходимого.

В первую очередь помощь местным жителям оказывают военные, обеспечивая провизией и экстренной медицинской помощью.

На следующем этапе планируется привлечь МЧС для разминирования города, выдачи гуманитарной помощи и доступа профильных служб.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в недавно освобожденной Константиновке в ДНР остается тяжелой, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Илья Емельянов.

"Гуманитарная обстановка тяжёлая. При освобождении любого населенного пункта мы видим масштабные разрушения, поврежденную инфраструктуру и, к сожалению, катастрофическую нехватку самого необходимого: воды, еды, медикаментов. Люди жили на пределе", – сказал Емельянов.

По его словам, в первую очередь помощь местным жителям оказывают военные, обеспечивая провизией и экстренной медицинской помощью. На следующем этапе планируется привлечь МЧС для разминирования города, выдачи гуманитарной помощи и доступа профильных служб.

"В пунктах временного размещения эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым: питанием, медицинским обслуживанием, гуманитарной помощью. После получения паспорта гражданина РФ эвакуированным оказывается консультационная помощь в оформлении документов и выплат", – заключил собеседник агентства.