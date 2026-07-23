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Власти рассказали о гуманитарной обстановке в Константиновке - РИА Новости, 23.07.2026
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Власти рассказали о гуманитарной обстановке в Константиновке

Емельянов: гуманитарная обстановка в Константиновке остается тяжелой

© AP Photo / Oleg PetrasiukКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гуманитарная обстановка в освобожденной Константиновке в ДНР остается тяжелой из-за масштабных разрушений и нехватки самого необходимого.
  • В первую очередь помощь местным жителям оказывают военные, обеспечивая провизией и экстренной медицинской помощью.
  • На следующем этапе планируется привлечь МЧС для разминирования города, выдачи гуманитарной помощи и доступа профильных служб.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в недавно освобожденной Константиновке в ДНР остается тяжелой, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Илья Емельянов.
"Гуманитарная обстановка тяжёлая. При освобождении любого населенного пункта мы видим масштабные разрушения, поврежденную инфраструктуру и, к сожалению, катастрофическую нехватку самого необходимого: воды, еды, медикаментов. Люди жили на пределе", – сказал Емельянов.
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По его словам, в первую очередь помощь местным жителям оказывают военные, обеспечивая провизией и экстренной медицинской помощью. На следующем этапе планируется привлечь МЧС для разминирования города, выдачи гуманитарной помощи и доступа профильных служб.
"В пунктах временного размещения эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым: питанием, медицинским обслуживанием, гуманитарной помощью. После получения паспорта гражданина РФ эвакуированным оказывается консультационная помощь в оформлении документов и выплат", – заключил собеседник агентства.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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