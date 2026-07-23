Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении операции в Иране

Резолюция подразумевает, что администрация должна получить одобрение конгресса для проведения операции. Тем не менее, документ не имеет силы закона, поэтому Белый дом не обязан выполнять его положения.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.