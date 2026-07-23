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Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении операции в Иране - РИА Новости, 23.07.2026
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21:35 23.07.2026
Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении операции в Иране

Палата представителей в США приняла резолюцию о прекращении войны в Иране

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о прекращении военной операции против Ирана незначительным большинством голосов.
  • Резолюцию поддержали 214 законодателей, против высказались 208, однако документ не имеет силы закона, поэтому Белый дом не обязан выполнять его положения.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла незначительным большинством голосов новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.
Этот документ поддержали 214 законодателей, против высказались 208.
Как ожидается, в ближайшее время схожий документ рассмотрит американский сенат.
Резолюция подразумевает, что администрация должна получить одобрение конгресса для проведения операции. Тем не менее, документ не имеет силы закона, поэтому Белый дом не обязан выполнять его положения.
Ранее президент США Дональд Трамп уже игнорировал подобные действия конгресса. В частности, резолюцию, которую сенат принял в июне, он назвал "бессмысленной".
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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