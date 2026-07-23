Россияне стали чаще ездить в командировки

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года российские компании стали отправлять сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее, и на 21% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Москва остается главным деловым центром для большинства сфер, связанных с командировками, но представители энергетического сектора чаще посещали Читу.

В международных командировках прослеживается различие в векторах развития отраслей: добывающие компании сосредоточились на Ташкенте, Пекине и Атырау, а энергетики активно ездили в Гонконг, Циндао и Минск.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские компании в первом полугодии 2026 года стали отправлять своих сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21%, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".

"Средняя частота командировок для одной компании с января по июнь 2026 года увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом и на 21% по отношению к 2024", - выяснили в сервисе, проанализировав данные за первое полугодие 2026 года.

По данным сервиса, представители сферы образования по итогам первого полугодия в среднем отправлялись в командировки 25 раз в месяц; работники из сферы добычи полезных ископаемых - 9,8; сотрудники компаний, занятых в сфере административной деятельности и услуг - 6,6; строительных компаний - 6,1; энергетических - 5,8.

Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер, где работа связана с частыми командировками. "В сфере образования на столицу приходится более 42% бронирований, в сфере административных услуг - 36%, в строительстве - более 23%, а в добывающей отрасли - около 22%", - сообщили аналитики.

Однако представители энергетического сектора в рамках командировок чаще посещали Читу - на город приходится 30% внутренних поездок. "Этот город также востребован у представителей добывающей промышленности (8,5%), которые помимо этого часто летают в Магадан (почти 8%)", - поделились в сервисе.

Там также отметили, что в международных командировках ярко прослеживаются индивидуальные векторы развития различных отраслей экономики. Так, добывающие компании сосредоточили свои деловые интересы в Ташкенте, Пекине и Атырау - известном центре нефтегазовой промышленности.