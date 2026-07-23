Рейтинг@Mail.ru
Колосков высказался о ситуации с допуском России - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:24 23.07.2026 (обновлено: 12:27 23.07.2026)
Колосков высказался о ситуации с допуском России

Колосков: ФИФА раньше УЕФА вынесет вердикт о допуске российских футболистов

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА раньше УЕФА вынесет вердикт о допуске российских сборных к участию в международных соревнованиях.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, но вопрос упирается в позицию УЕФА.
  • Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА объединяет шесть конфедераций и может принять решение о допуске российских сборных независимо от позиции УЕФА.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) раньше Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет вердикт о допуске российских сборных к участию в международных соревнованиях.
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, однако вопрос упирается в позицию УЕФА. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Дональд Трамп с Кубком мира в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?
21 июля, 15:03
"У министра спорта России Михаила Дегтярева, конечно, есть больше информации по этой ситуации. Во всяком случае, официальных заявлений по этому поводу не делали ни (президент ФИФА Джанни) Инфантино, ни (глава УЕФА Александер) Чеферин. Но ведь ФИФА раньше, чем УЕФА, разрешила нашим юношам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях. Но потом это решение отменили из-за того, что с нами не захотели играть", - сказал Колосков.
"И ведь ФИФА объединяет шесть конфедераций, а УЕФА - только одна лишь из них. И ничто не мешает ФИФА принять такое решение. Я убежден, что ФИФА примет решение о нашем допуске раньше, чем УЕФА, независимо от его позиции. Потому что ФИФА ничем не рискует, она ведь проводит только финальные турниры после завершения отборочных соревнований. Руководство УЕФА, к слову, выступает за то, чтобы снять все ограничения. Но в организации есть ярые и открытые враги нашей страны - это, естественно, и Украина, и страны Прибалтики, и Англия", - добавил собеседник агентства.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Прозрел": Колосков оценил слова Инфантино о бесполезности бана России
2 февраля, 18:19
 
ФутболСпортРоссияУкраинаПрибалтикаВячеслав КолосковМихаил ДегтяревМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала