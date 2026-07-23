Колосков высказался о ситуации с допуском России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА раньше УЕФА вынесет вердикт о допуске российских сборных к участию в международных соревнованиях.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, но вопрос упирается в позицию УЕФА.
- Вячеслав Колосков отметил, что ФИФА объединяет шесть конфедераций и может принять решение о допуске российских сборных независимо от позиции УЕФА.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) раньше Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет вердикт о допуске российских сборных к участию в международных соревнованиях.
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, однако вопрос упирается в позицию УЕФА. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"У министра спорта России Михаила Дегтярева, конечно, есть больше информации по этой ситуации. Во всяком случае, официальных заявлений по этому поводу не делали ни (президент ФИФА Джанни) Инфантино, ни (глава УЕФА Александер) Чеферин. Но ведь ФИФА раньше, чем УЕФА, разрешила нашим юношам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях. Но потом это решение отменили из-за того, что с нами не захотели играть", - сказал Колосков.
"И ведь ФИФА объединяет шесть конфедераций, а УЕФА - только одна лишь из них. И ничто не мешает ФИФА принять такое решение. Я убежден, что ФИФА примет решение о нашем допуске раньше, чем УЕФА, независимо от его позиции. Потому что ФИФА ничем не рискует, она ведь проводит только финальные турниры после завершения отборочных соревнований. Руководство УЕФА, к слову, выступает за то, чтобы снять все ограничения. Но в организации есть ярые и открытые враги нашей страны - это, естественно, и Украина, и страны Прибалтики, и Англия", - добавил собеседник агентства.