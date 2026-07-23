Колосков высказался о ситуации с допуском России

"У министра спорта России Михаила Дегтярева, конечно, есть больше информации по этой ситуации. Во всяком случае, официальных заявлений по этому поводу не делали ни (президент ФИФА Джанни) Инфантино, ни (глава УЕФА Александер) Чеферин. Но ведь ФИФА раньше, чем УЕФА, разрешила нашим юношам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях. Но потом это решение отменили из-за того, что с нами не захотели играть", - сказал Колосков.

"И ведь ФИФА объединяет шесть конфедераций, а УЕФА - только одна лишь из них. И ничто не мешает ФИФА принять такое решение. Я убежден, что ФИФА примет решение о нашем допуске раньше, чем УЕФА, независимо от его позиции. Потому что ФИФА ничем не рискует, она ведь проводит только финальные турниры после завершения отборочных соревнований. Руководство УЕФА, к слову, выступает за то, чтобы снять все ограничения. Но в организации есть ярые и открытые враги нашей страны - это, естественно, и Украина, и страны Прибалтики, и Англия", - добавил собеседник агентства.