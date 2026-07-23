В Москве на торги выставят коллекцию картин российских художников

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию картин общей стоимостью 1 миллиард рублей 26 июля.

В коллекции представлены произведения известных русских художников, включая Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьму Петрова-Водкина и Бориса Григорьева.

Среди топ-лотов — полотно Николая Рериха «Идольское Место» с оценочной стоимостью 18 миллионов рублей и картина Ивана Айвазовского «У берегов Ялты», которая будет выставлена на торги за 420 тысяч долларов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коллекцию картин общей стоимостью 1 миллиард рублей, среди которых оказались произведения Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Григорьева, выставят на торги 26 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.

"Московский аукционный дом - крупнейшая антикварная площадка России , занявшая нишу ушедших Christie's и Sotheby's - объявил лоты главных торгов летнего сезона, которые пройдут 26 июля. В числе представленных на аукционе полотен - произведения Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Карла Фердинанда Когельгена, Бориса Кустодиева и др. Чистый провенанс работ этих авторов, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции - 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Так, среди безусловных топ-лотов эксперты называют полотно Николая Рериха "Идольское Место" конца 1900-х годов. Его оценочная стоимость составила 18 миллионов рублей. Работу Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" выставят на торги за 420 тысяч долларов, а картину "У скита" Михаила Нестерова - за 200 тысяч долларов.

Также на торгах будет выставлен пейзаж "Крым. Вид Гурзуфа" (первая четверть XIX в.) кисти Карла Фердинанда Когельгена. В пресс-службе напомнили, что картина была приобретена Александром I в 1816 году для Императорского Эрмитажа и помещена в Каменноостровский дворец. Эстимейт лота составил 16 миллионов рублей.

На торгах Московского аукционного дома дебютируют сразу три портрета авторства выдающегося художника Бориса Григорьева: на одном из них, вероятнее всего, запечатлен режиссер и актер Московского художественного театра Николай Александров, который станет одним из основателей МХАТ. Художник сопровождал труппу во время гастрольного турне в Париже и Нью-Йорке в 1922-1923 гг. В эти несколько лет Григорьев написал портретную серию, занимающую видное место в творческой биографии, в том числе портреты Константина Станиславского и Ольги Книппер-Чеховой.