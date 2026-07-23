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В Москве на торги выставят коллекцию картин российских художников - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:37 23.07.2026 (обновлено: 08:38 23.07.2026)
В Москве на торги выставят коллекцию картин российских художников

В Москве на торги выставят картины российских художников стоимостью 1 млрд руб

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКартины Николая Рериха
Картины Николая Рериха - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картины Николая Рериха. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию картин общей стоимостью 1 миллиард рублей 26 июля.
  • В коллекции представлены произведения известных русских художников, включая Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьму Петрова-Водкина и Бориса Григорьева.
  • Среди топ-лотов — полотно Николая Рериха «Идольское Место» с оценочной стоимостью 18 миллионов рублей и картина Ивана Айвазовского «У берегов Ялты», которая будет выставлена на торги за 420 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коллекцию картин общей стоимостью 1 миллиард рублей, среди которых оказались произведения Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Григорьева, выставят на торги 26 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
"Московский аукционный дом - крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie's и Sotheby's - объявил лоты главных торгов летнего сезона, которые пройдут 26 июля. В числе представленных на аукционе полотен - произведения Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Карла Фердинанда Когельгена, Бориса Кустодиева и др. Чистый провенанс работ этих авторов, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции - 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
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Так, среди безусловных топ-лотов эксперты называют полотно Николая Рериха "Идольское Место" конца 1900-х годов. Его оценочная стоимость составила 18 миллионов рублей. Работу Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" выставят на торги за 420 тысяч долларов, а картину "У скита" Михаила Нестерова - за 200 тысяч долларов.
Также на торгах будет выставлен пейзаж "Крым. Вид Гурзуфа" (первая четверть XIX в.) кисти Карла Фердинанда Когельгена. В пресс-службе напомнили, что картина была приобретена Александром I в 1816 году для Императорского Эрмитажа и помещена в Каменноостровский дворец. Эстимейт лота составил 16 миллионов рублей.
На торгах Московского аукционного дома дебютируют сразу три портрета авторства выдающегося художника Бориса Григорьева: на одном из них, вероятнее всего, запечатлен режиссер и актер Московского художественного театра Николай Александров, который станет одним из основателей МХАТ. Художник сопровождал труппу во время гастрольного турне в Париже и Нью-Йорке в 1922-1923 гг. В эти несколько лет Григорьев написал портретную серию, занимающую видное место в творческой биографии, в том числе портреты Константина Станиславского и Ольги Книппер-Чеховой.
"Портрет Раисовой" Константина Маковского также оказался среди топ-лотов: его оценочная стоимость составила 7 миллионов рублей. А "Полулежащая обнаженная и натурщица" авторства Кузьмы Петрова-Водкина была оценена в 2,2 миллиона рублей. На торги также выставлен рисунок Бориса Кустодиева "Кирилл с плюшевым медвежонком".
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