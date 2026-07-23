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Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня - РИА Новости, 23.07.2026
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05:11 23.07.2026
Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня

Климатолог Тащетто: явление Эль-Ниньо может достигнуть экстремального уровня

© AP Photo / Ivan ValenciaЗасуха на реке Амазонка в Колумбии
Засуха на реке Амазонка в Колумбии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Засуха на реке Амазонка в Колумбии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский климатолог Андреа Тащетто сообщила, что Эль-Ниньо рискует стать экстремальным.
  • Потепление в центральной части Тихого океана может превысить три градуса по относительному индексу Niño 3.4, что соответствует критериям экстремального Эль-Ниньо.
  • Подповерхностные воды в восточной части Тихого океана прогрелись на пять градусов выше нормы, а температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса.
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным, о чем говорит ряд факторов, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.
"Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо", - сказала доцент Университета Нового Южного Уэльса.
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Среди факторов, указывающих на дальнейшее развитие Эль-Ниньо, специалист назвала большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В восточной части Тихого океана подповерхностные воды прогрелись на пять градусов выше нормы.
"Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса", - уточнила Тащетто.
Процесс потепления, как отметила эксперт, поддерживается и сдвигами в атмосфере. Ветры над Тихим океаном меняются так, что способствуют дальнейшему прогреву воды. Одновременно с этим над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) указывает на ослабление привычной атмосферной циркуляции в регионе.
Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.
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Тихий океанАвстралияНовый Южный Уэльс
 
 
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