Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня

Краткий пересказ от РИА ИИ Австралийский климатолог Андреа Тащетто сообщила, что Эль-Ниньо рискует стать экстремальным.

Потепление в центральной части Тихого океана может превысить три градуса по относительному индексу Niño 3.4, что соответствует критериям экстремального Эль-Ниньо.

Подповерхностные воды в восточной части Тихого океана прогрелись на пять градусов выше нормы, а температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса.

ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным, о чем говорит ряд факторов, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.

"Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо", - сказала доцент Университета Нового Южного Уэльса.

Среди факторов, указывающих на дальнейшее развитие Эль-Ниньо, специалист назвала большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В восточной части Тихого океана подповерхностные воды прогрелись на пять градусов выше нормы.

"Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса", - уточнила Тащетто.

Процесс потепления, как отметила эксперт, поддерживается и сдвигами в атмосфере. Ветры над Тихим океаном меняются так, что способствуют дальнейшему прогреву воды. Одновременно с этим над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) указывает на ослабление привычной атмосферной циркуляции в регионе.