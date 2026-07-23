В Курской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Беловском районе Курской области украинский дрон атаковал частный дом в селе Песчаное.
- Ранен 41-летний мужчина, ему оказана первая помощь, его родственники самостоятельно доставляют его в Курскую областную больницу.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ по частному дому в Беловском районе Курской области, ему оказана первая помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Мужчина ранен в Беловском районе. Украинский дрон атаковал частный дом в селе Песчаное. Ранен 41-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что раненому оказана первая помощь.
"Родственники самостоятельно доставляют его в Курскую областную больницу. Наши врачи обязательно сделают все, чтобы он как можно скорее встал на ноги", - сообщил губернатор.