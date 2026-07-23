В Курской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ по частному дому в Беловском районе Курской области, ему оказана первая помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Родственники самостоятельно доставляют его в Курскую областную больницу. Наши врачи обязательно сделают все, чтобы он как можно скорее встал на ноги", - сообщил губернатор.