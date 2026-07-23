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В Курской области из-за атаки ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 23.07.2026
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14:59 23.07.2026 (обновлено: 15:03 23.07.2026)
В Курской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

Хинштейн: в Беловском районе Курской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Беловском районе Курской области украинский дрон атаковал частный дом в селе Песчаное.
  • Ранен 41-летний мужчина, ему оказана первая помощь, его родственники самостоятельно доставляют его в Курскую областную больницу.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ по частному дому в Беловском районе Курской области, ему оказана первая помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Мужчина ранен в Беловском районе. Украинский дрон атаковал частный дом в селе Песчаное. Ранен 41-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что раненому оказана первая помощь.
"Родственники самостоятельно доставляют его в Курскую областную больницу. Наши врачи обязательно сделают все, чтобы он как можно скорее встал на ноги", - сообщил губернатор.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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