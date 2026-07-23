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АЦ ВЦИОМ: Капремонт домов-памятников сохраняет их облик, признают москвичи - РИА Новости, 23.07.2026
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АЦ ВЦИОМ: Капремонт домов-памятников сохраняет их облик, признают москвичи

АЦ ВЦИОМ: 91% жителей домов-памятников отмечают сохранение исторического облика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДом-объект культурного наследия
Дом-объект культурного наследия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дом-объект культурного наследия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство жителей (91%) многоквартирных домов-объектов культурного наследия отмечают сохранение исторического облика здания после реставрационных и ремонтных работ по программе капремонта, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
"Особое значение капитальный ремонт имеет для домов - объектов культурного наследия. Вместе с обновлением здания важно сохранить его архитектурный облик, исторические особенности. Абсолютное большинство опрошенных жителей таких домов (91%) отмечают, что после реставрационных и ремонтных работ исторический облик здания удалось сохранить", - указывается в них.
По данным опроса, 86% опрошенных удовлетворены результатами проведенных работ.
АЦ ВЦИОМ проводил опрос трех целевых аудиторий: жителей Москвы, жителей домов после капитального ремонта и туристов. В телефонном интервью приняли участие 1600 москвичей в возрасте от 18 лет, в личном интервью - 3202 жителя, проживающих в домах, где в течение последних пяти лет проводился капитальный ремонт. В онлайн-опросе принял участие 251 турист.
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