АЦ ВЦИОМ: Капремонт домов-памятников сохраняет их облик, признают москвичи

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство жителей (91%) многоквартирных домов-объектов культурного наследия отмечают сохранение исторического облика здания после реставрационных и ремонтных работ по программе капремонта, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

"Особое значение капитальный ремонт имеет для домов - объектов культурного наследия. Вместе с обновлением здания важно сохранить его архитектурный облик, исторические особенности. Абсолютное большинство опрошенных жителей таких домов (91%) отмечают, что после реставрационных и ремонтных работ исторический облик здания удалось сохранить", - указывается в них.

По данным опроса, 86% опрошенных удовлетворены результатами проведенных работ.