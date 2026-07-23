Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила, что российская сторона представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
- По мнению депутата Госдумы от Крыма Леонида Ивлева, заявление Каллас является проявлением яростной пещерной антироссийской политики ЕС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о российской угрозе является проявлением яростной пещерной антироссийскую политики, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Каллас заявила, что российская сторона представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
"Нетипично новое слово ("экзистенциальная" - ред.) для образовательного уровня Каи Каллас, подготовленное ее спичрайтером, по-прежнему характеризует яростную пещерную антироссийскую политику Евросоюза", - сказал Ивлев.
Он полагает, что призывы к милитаризации европейских стран показывают крайнюю заинтересованность еврочиновников в распиле военных бюджетов НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад для наращивания своих военных бюджетов использует лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.